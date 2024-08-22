У Ростовській області РФ п'ятий день не можуть загасити пожежу на нафтобазі

У Ростовській області Росії п'ятий день продовжуються безуспішні спроби загасити пожежу на нафтобазі, яка виникла після атаки дронів, повідомляє Ділова столиця.

Очевидці пристрасно коментують те, що відбувається, за кадром.

Вони жаліють тих, хто вирушив на гасіння пожежі та прогнозують, що "зараз у*бе" (сильно вибухне).

"Аж сюди запекло! Там п*зда всім пацанам, хто там був! Усі згоріли! Всім пацанам кряк!" , — розповів чоловік за кадром.

Автори відео потім залишили локацію зі словами "тикаємо нах*й".

На відео присутня нецензурна лексика.

Аж сюда запєкло!Тікаєм, там пі*да всєм пацанам????Пʼятий день горить і вибухає нафтобаза на Ростовщині. pic.twitter.com/wuev37BTDN — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) August 22, 2024

Нагадаємо, про атаку БПЛА у Ростовській області повідомлялося вранці 18 серпня. Влада офіційно не уточнювала, що це за об'єкт, у своїх повідомленнях губернатор Василь Голубєв писав про пожежу "на промскладі". Під час гасіння постраждав 41 пожежник, 18 госпіталізовано, п'ятеро у реанімації, зазначав він напередодні. За даними Росспоживнагляду, пожежа не вплинула на якість повітря.

До гасіння пожежі залучили священиків Російської православної церкви, проте їхні молитви, очевидно, не допомогли.