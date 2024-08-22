Индия опередила Китай и стала крупнейшим импортером нефти из РФ

Индия обогнала Китай как крупнейшего импортера российской нефти в июле, поскольку китайские нефтепереработчики стали покупать меньше сырья из-за снижения прибыли от производства топлива.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что доля российской нефти в общем объеме индийского импорта в июле составила рекордные 44%, увеличившись до 2,07 млн баррелей в сутки, что на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% больше год к году, свидетельствуют данные источников в торговле и промышленности.

Это превысило июльский объем импорта нефти Китая из России, составивший 1,76 млн баррелей в сутки.

"Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не произойдет дальнейшего ужесточения санкций" , – сказал источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

Ирак оставался вторым по величине поставщиком нефти в Индию в июле, вслед за ним - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.