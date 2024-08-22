В Украине завершили создание Земельного банка

Фонд госимущества завершил процесс корпоратизации ГП "Фонд аграрных инвестиций". На его базе создано общество с ограниченной ответственностью "Государственный земельный банк". ﻿Об этом заявил председатель ФГИ Виталий Коваль, сообщает Левый берег.

"Это завершающий этап в реализации проекта "Земельный банк" перед стартом первых онлайн-аукционов по аренде государственных земель. Мы прошли значительный путь по реформированию рынка государственных земель. От нормативно-правовых изменений и создания первого оператора "Земельного банка" до перерегистрации земель и корпоратизации" предприятия" , - написал он в Telegram.

Коваль также отметил, что это уникальный опыт для Украины, ведь впервые государственное предприятие превратилось в ООО, стопроцентным собственником которого является государство.

Также введен новый механизм пользования земельными участками, предусматривающий замену долговременного пользования арендой. Арендная ставка будет составлять 12% нормативно-денежной оценки вместо предыдущего 1%.

Глава ФГИ напомнил, что проект "Земельный банк" направлен на эффективное использование государственных земель, увеличение поступлений в государственный бюджет, из которого финансируются Силы обороны, и создание равных условий для всех участников рынка.

Напомним, 1 июля 2020 года был снят мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения. Однако рынок земли еще несколько лет будет работать в ограниченном режиме. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров, а вопросы продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам хотят решать на референдуме.