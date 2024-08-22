Украина и Норвегия продлили действие "транспортного безвиза" еще на год - до 30 июня 2025 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обновления Украины.

Это означает, что украинские и норвежские перевозчики смогут осуществлять двусторонние и транзитные перевозки между странами без необходимости получать дополнительные разрешения.

Безвиз распространяется на грузовики стандарта Евро-5 и выше, но водители должны иметь при себе сертификат экологичности и выписку о лицензии на перевозку.

Напомним, что "транспортный безвиз" с Украиной уже действует для 37 стран, включая государства Евросоюза.

Что такое транспортный безвиз

Транспортный безвиз - это упрощение процедуры международных грузоперевозок. Раньше для того, чтобы украинский грузовик мог заехать в Европу, нужно было получить много разных разрешений, что было долго и бюрократически.

Украинским перевозчикам доступен транспортный безвиз с 37 государствами, включая страны Евросоюза. За последний год Украина договорилась о транспортном безвизе с Северной Македонией, Турцией, Молдовой и Грузией.

Ранее соответствующее соглашение Украина заключила и с Черногорией.