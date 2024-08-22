Путин обвинил Украину в попытке атаковать Курскую АЭС

Российский лидер Владимир Путин обвинил ВСУ в попытке нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа.﻿ Об этом он сказал на встрече с губернаторами приграничных с Украиной регионов России, сообщает Деловая столица.

Путин "выразил надежду, что МАГАТЭ сможет отправить специалистов для оценки ситуации на станции".

Между тем, глава Курской области Алексей Смирнов на встрече заявил, что ситуация на Курской АЭС спокойная и все работает в штатном режиме.

Перед этим стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в ближайшие дни посетить Курскую АЭС, а затем встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Гросси говорит, что в МАГАТЭ "чрезвычайно озабочены" боевыми действиями вблизи Курской атомной электростанции. По его данным, устаревшие советские реакторы не имеют необходимой защиты. Ранее он призвал стороны к "максимальному воздержанию" и заверил, что МАГАТЭ "следит за ситуацией".

Ранее городской голова Курчатова, где расположена Курская АЭС, Игорь Корпунков говорил о "напряженной" ситуации из-за боев.

Напомним, российские пропагандисты уже заявляли ранее, что Киев якобы планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям. В Министерстве иностранных дел Украины и Центре противодействия дезинформации при СНБО эти обвинения категорически отрицали.