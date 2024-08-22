Путін звинуватив Україну в спробі атакувати Курську АЕС

Російський лідер Володимир Путін звинуватив ЗСУ в спробі завдати ударів по Курській АЕС уночі проти 22 серпня﻿. Про це він сказав на зустрічі з губернаторами прикордонних з Україною регіонів Росії, повідомляє Ділова столиця.

Путін "висловив сподівання, що МАГАТЕ зможе відправити фахівців для оцінки ситуації на станції".

Тим часом глава Курщини Олексій Смирнов на зустрічі заявив, що ситуація на Курській АЕС спокійна і все працює у штатному режимі.

Перед цим стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує найближчими днями відвідати Курську АЕС, а потім зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Гроссі каже, що у МАГАТЕ "надзвичайно стурбовані" бойовими діями поблизу Курської атомної електростанції. За його даними, застарілі радянські реактори не мають необхідного захисту. Раніше він закликав сторони до "максимальної стриманості" та запевнив, що МАГАТЕ "стежить за ситуацією".

Раніше міський голова Курчатова, де розташована Курська АЕС, Ігор Корпунков казав про "напружену" ситуацію через бої.

Нагадаємо, російські пропагандисти вже заявляли раніше, що Київ нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій атомних електростанціях. У Міністерстві закордонних справ України та Центрі протидії дезінформації при РНБО ці звинувачення категорично заперечили.