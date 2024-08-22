Россияне пожаловались на ракетный удар по порту "Кавказ"

В российский порт "Кавказ" в Краснодарском крае прилетела украинская ракета﻿. Об этом сообщают очевидцы со ссылкой на сообщения Telegram-каналов, сообщает Деловая столица.

Ранее "власти" в оккупированном Крыму объявляли сигнал воздушной тревоги. Над портом, сообщают очевидцы, виден дым.

Очевидцы также сообщают о "прилете" в паром российского военного контингента.

Видео, кроме прочего, публикуют российские пропагандисты.

Напомним, Силы обороны Украины уже наносили удар по порту "Кавказ" в июле. Тогда были нанесены существенные повреждения вражескому парому "Славянин".

В Генштабе отмечали, что россияне использовали паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" является третьим и последним российским железнодорожным паромом в этом регионе.