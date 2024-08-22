Россияне пожаловались на ракетный удар по порту "Кавказ"
В российский порт "Кавказ" в Краснодарском крае прилетела украинская ракета. Об этом сообщают очевидцы со ссылкой на сообщения Telegram-каналов, сообщает Деловая столица.
Ранее "власти" в оккупированном Крыму объявляли сигнал воздушной тревоги. Над портом, сообщают очевидцы, виден дым.
Очевидцы также сообщают о "прилете" в паром российского военного контингента.
Видео, кроме прочего, публикуют российские пропагандисты.
Напомним, Силы обороны Украины уже наносили удар по порту "Кавказ" в июле. Тогда были нанесены существенные повреждения вражескому парому "Славянин".
В Генштабе отмечали, что россияне использовали паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" является третьим и последним российским железнодорожным паромом в этом регионе.