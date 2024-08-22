Росіяни поскаржилися на ракетний удар по порту "Кавказ"

До російського порту "Кавказ" у Краснодарському краї прилетіла українська ракета﻿. Про це повідомляють очевидці із посиланням на повідомлення Telegram-каналів, повідомляє Ділова столиця.

Раніше "влада" в окупованому Криму оголошувала сигнал повітряної тривоги.

Над портом, повідомляють очевидці, видно дим.

Очевидці також повідомляють про "приліт" у пором російського військового контингенту.

Відео, окрім іншого, публікують російські пропагандисти.

Нагадаємо, Сили оборони України вже завдавали удару по порту "Кавказ" у липні. Тоді було завдано суттєвих пошкоджень ворожому порому "Слов'янин".

У Генштабі зазначали, що росіяни використовували пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Слов'янин" є третім та останнім російським залізничним поромом у цьому регіоні.