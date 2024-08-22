НАБУ завершило расследование о взятке по делу "Укрэнерго"

НАБУ и САП завершили расследование по делу, касающемуся адвоката одного из столичных адвокатских объединений, которого уличили в попытке дать взятку в размере 200 тыс. долларов США.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу НАБУ, сообщает Экономическая правда.

Бюро напоминает, что деньги предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в другой орган досудебного расследования.

Это дело связано с завладением электрической энергией ЧАО "НЭК „Укрэнерго" и легализацией полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

Расследование велось по статье 369 Уголовного кодекса Украины, часть 3.

Напомним, в НАБУ и САП сообщили детали разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.