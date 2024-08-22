Журналисты разоблачили сеть аптек, где продают препараты из РФ

По меньшей мере шесть лет в Киеве действует сеть аптек "Эл'Фарм", в которой торгуют российскими и, произведенными для рынка РФ, западными препаратами.﻿ Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" Радио Свободы, сообщает Радио Свобода.

В этой сети две аптеки. Обе - в Киеве: одна возле железнодорожного вокзала, другая на Левом берегу. Вывески на обеих - в том числе и на русском, что нарушает языковой закон.

"Схемы" провели журналистский эксперимент и приобрели в аптеках „Эл'Фарм" нелегальные лекарства: российские и западные, сделанные для России.

В отличие от неудачных попыток приобрести в этой аптеке общедоступные лекарства, заказ нелегального препарата в "ЭлъФарм" сразу подтвердили. Уже в аптеке оказалось, что препарат "Вобэнзим", который получили журналисты в аптеке - специально произведенный для рынка РФ.

Западные лекарства, разрешенные в Украине, но произведенные для России, "ЭлъФарм" продает и офлайн, и онлайн. А российские препараты сеть продает осторожнее - по предварительному заказу по телефону.

Журналистам "Схем" удалось заказать в этой аптеке российский препарат "Кортексин". Дата изготовления на упаковке - январь 2024 года, но последний раз легально этот российский препарат завозили в Украину в 2017 году.

В Офисе Генпрокурора говорят, что путь контрабандистов может пролегать через третьи страны.

Сеть аптек "ЭлъФарм" зарегистрирована на двух братьев - частных предпринимателей, 26-летнего Эшгина и 29-летнего Элвина Багировых. Они - граждане Азербайджана, но живут в Киеве.

Оба зарегистрированы, как ФЛП-ы второй группы, что позволяет каждому зарабатывать до 6 миллионов гривен в год.

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