Журналисты разоблачили сеть аптек, где продают препараты из РФ

Щонайменше шість років у Києві діє мережа аптек "Ел’Фарм", в якій торгують російськими та, виробленими для ринку РФ, західними препаратами.﻿ Про це йдеться у розслідуванні проєкта "Схеми" Радіо Свободи, повідомляє Радіо Свобода.

У цій мережі дві аптеки. Обидві – у Києві: одна біля залізничного вокзалу, інша на Лівому березі. Вивіски на обох – зокрема й російською, що порушує мовний закон.

"Схеми" провели журналістський експеримент та придбали в аптеках "Ел’Фарм" нелегальні ліки: російські та західні, зроблені для Росії.

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На відміну від невдалих спроб придбати в цій аптеці загальнодоступні ліки, замовлення нелегального препарату в "ЕлʼФарм" одразу підтвердили. Вже в аптеці виявилося, що препарат "Вобензим" який отримали журналісти у аптеці – спеціально вироблений для ринку РФ.

Західні ліки, дозволені в Україні, але вироблені для Росії, "ЕлʼФарм" продає і офлайн, і онлайн. А російські препарати мережа продає обережніше – за попереднім замовленням телефоном.

Журналістам "Схем" вдалося замовити в цій аптеці російський препарат "Кортексін". Дата виготовлення на упаковці - січень 2024 року, але востаннє легально цей російський препарат завозили в Україну у 2017 році.

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В Офісі Генпрокурора кажуть, що шлях контрабандистів може пролягати через треті країни.

Мережа аптек "ЕлʼФарм" зареєстрована на двох братів – приватних підприємців, 26-річного Ешгіна та 29-річного Елвіна Багірових. Вони – громадяни Азербайджану, але живуть у Києві.

Обидва зареєстровані, як ФОП-и другої групи, що дозволяє кожному заробляти до 6 мільйонів гривень на рік.

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