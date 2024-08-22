Паром с топливом в порту "Кавказ" потопила украинская ракета – источники в Силах обороны

Вражеский паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ поразила украинская ракета, вероятно - "Нептун".﻿﻿ Со ссылкой на собеседников в командовании Сил обороны, сообщает Украинская правда.

По данным двух независимых друг от друга источников УП, удар 22 августа был нанесен Военно-морскими силами ВСУ.

OSINT-аналитики отмечают, что "Конро Трейдер" был единственным большим паромом, который функционировал между Керчью и Россией.

Официальной информации от Генерального штаба ВСУ пока нет.