Пором із паливом у порту "Кавказ" потопила українська ракета - джерела в Силах оборони
Ворожий пором "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" у Краснодарському краю РФ уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун". З посиланням на співрозмовників в командуванні Сил оборони, повідомляє Українська правда.
За даними двох незалежних одне від одного джерел УП, удару 22 серпня було завдано Військово-морськими силами ЗСУ.
OSINT-аналітики зазначають, що "Конро Трейдер" був єдиним великим поромом, що функціонував між Керчю та Росією.
Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.