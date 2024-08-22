Пором із паливом у порту "Кавказ" потопила українська ракета - джерела в Силах оборони

Ворожий пором "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" у Краснодарському краю РФ уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун".﻿ З посиланням на співрозмовників в командуванні Сил оборони, повідомляє Українська правда.

За даними двох незалежних одне від одного джерел УП, удару 22 серпня було завдано Військово-морськими силами ЗСУ.

OSINT-аналітики зазначають, що "Конро Трейдер" був єдиним великим поромом, що функціонував між Керчю та Росією.

Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.