Президент вручил госнаграды "легендам Украины"
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся общественным деятелям, деятелям культуры и спорта, военным и медикам Украины. Со ссылкой на видео, опубликованное Зеленским в соцсетях, сообщает Украинская правда.
Церемония награждения проходила в Мариинском дворце в Киеве. Президент вручил награды следующим деятелям:
- американскому филантропу Говарду Баффету,
- живописцу Александру Дубовику,
- гендиректору киевского конструкторского бюро "Луч" Олегу Коростелеву,
- бригадному генералу военной контрразведки СБУ Ивану Лукашевичу,
- композитору Игорю Покладу,
- боксеру Александру Усику,
- фехтовальщице Ольге Харлан,
- хирургу Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы Виталию Хмелю,
- проводнице Ирине Юрченко,
- кинорежиссеру Сергею Параджанову (посмертно),
- певице Нине Матвиенко (посмертно).
"Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины...
Мы бесконечно благодарны и очень счастливы, что живем в стране, которая объединила таких уважаемых и талантливых людей", - сказал президент.