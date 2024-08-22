Президент вручил госнаграды "легендам Украины"

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся общественным деятелям, деятелям культуры и спорта, военным и медикам Украины.﻿﻿ Со ссылкой на видео, опубликованное Зеленским в соцсетях, сообщает Украинская правда.

Церемония награждения проходила в Мариинском дворце в Киеве. Президент вручил награды следующим деятелям:

американскому филантропу Говарду Баффету,

живописцу Александру Дубовику,

гендиректору киевского конструкторского бюро "Луч" Олегу Коростелеву,

бригадному генералу военной контрразведки СБУ Ивану Лукашевичу,

композитору Игорю Покладу,

боксеру Александру Усику,

фехтовальщице Ольге Харлан,

хирургу Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы Виталию Хмелю,

проводнице Ирине Юрченко,

кинорежиссеру Сергею Параджанову (посмертно),

певице Нине Матвиенко (посмертно).



"Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины...