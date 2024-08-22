Close button

Президент вручил госнаграды "легендам Украины"

Президент вручил госнаграды "легендам Украины"

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся общественным деятелям, деятелям культуры и спорта, военным и медикам Украины.﻿﻿ Со ссылкой на видео, опубликованное Зеленским в соцсетях, сообщает Украинская правда.

Церемония награждения проходила в Мариинском дворце в Киеве. Президент вручил награды следующим деятелям:

  • американскому филантропу Говарду Баффету,
  • живописцу Александру Дубовику,
  • гендиректору киевского конструкторского бюро "Луч" Олегу Коростелеву,
  • бригадному генералу военной контрразведки СБУ Ивану Лукашевичу,
  • композитору Игорю Покладу,
  • боксеру Александру Усику,
  • фехтовальщице Ольге Харлан,
  • хирургу Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы Виталию Хмелю,
  • проводнице Ирине Юрченко,
  • кинорежиссеру Сергею Параджанову (посмертно),
  • певице Нине Матвиенко (посмертно).
"Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины...
Мы бесконечно благодарны и очень счастливы, что живем в стране, которая объединила таких уважаемых и талантливых людей", - сказал президент.

Новости

Популярные темы форума

analytics