Умеров анонсировал приложение "Ветеран+"

Кабинет министров разрабатывает приложение "Ветеран+", в сервисе будут представлены государственные услуги для ветеранов.﻿﻿ Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на VII Международном ветеранском форуме, сообщает Украинская правда.

Умеров отметил, что "Ветеран+" - это следующий шаг после запуска приложений "Резерв+" и "Армия+", которые уменьшили бумажную бюрократию.

Также министр рассказал, что вместе с громадами продолжается работа над проектом "Безбарьерность", чтобы ветераны имели равные возможности без физических, социальных или информационных барьеров.

Кроме того, власти привлекают опыт стран G7 и G20, чтобы улучшить программы реабилитации. Уже работает Управление психологической поддержки, которое занимается реинтеграцией освобожденных из плена воинов.