Россияне ночью атаковали "Шахедами": ПВО сбила 14 беспилотников

В ночь на 23 августа российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и ракетами "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО сбили 14 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16 ударных беспилотников типа Shahed из районов Ейска и Курска (РФ).

"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "Шахедов". Еще два – локационно потеряны, информация по разрушениям не поступала" , – сообщил Олещук.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.