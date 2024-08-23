Россияне ночью атаковали "Шахедами": ПВО сбила 14 беспилотников
В ночь на 23 августа российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и ракетами "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО сбили 14 "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16 ударных беспилотников типа Shahed из районов Ейска и Курска (РФ).
"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "Шахедов". Еще два – локационно потеряны, информация по разрушениям не поступала", – сообщил Олещук.
Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.