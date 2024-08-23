Росіяни вночі атакували "Шахедами": ППО збила 14 безпілотників

У ніч на 23 серпня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed та ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО збили 14 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області та 16 ударних безпілотників типу Shahed з районів Єйська та Курська (РФ).

"У результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "Шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила" , – повідомив Олещук.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.