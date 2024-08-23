Премьер Индии приехал в Украину: подробности визита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Первыми о прибытии главы индийского правительства написали ряд иностранных СМИ. Также в сети уже опубликован ролик с кортежем, который двигается по одной из центральных улиц украинской столицы.

#BREAKING: Prime Minister @narendramodi reaches Ukraine’s Capital City of Kyiv on board the train Rail Force One. Indian diaspora welcomes PM Modi at Hotel Hyatt. Indian PM Narendra Modi becomes the first ever Indian PM to visit Ukraine. pic.twitter.com/85BmdWTBzj — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 23, 2024

В частности The Times of India пишет, что Моди в отеле Hyatt Regency в Киеве встретился с индийской диаспорой.

Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Соответственно, Моди впервые в Киеве с начала полномасштабной российско-украинской войны. Кроме того, его прибытие в Киев совпадает с Днем государственного флага Украины - в канун Дня независимости Украины.

До приезда в Киев он провел переговоры в Польше. Притом что предыдущий визит премьера Индии в Польшу состоялся 45 лет назад. В Украине, по информации Bloomberg, визит главы индийского правительства в Киев будет кратким. Речь идет всего о нескольких часах из соображений безопасности.

Журналисты накануне узнали, что визит не будет предусматривать важные заявления, но запланированы некоторые договоренности. В частности, в сфере сельского хозяйства и обороны. Индия является крупнейшим импортером оборудования и систем вооружения, и Моди хочет изменить эту ситуацию, стимулируя отечественное производство оборонной продукции.

Кроме того, Bloomberg узнало, что Индия согласилась передать сообщения между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Моди исключил возможность стать посредником в прекращении войны.

При этом сам премьер-министр Индии в преддверии поездки призвал к "восстановлению мира" и анонсировал, что "поделится перспективами окончания войны Украины с Россией".

"Этот визит станет возможностью развить предыдущие дискуссии и углубить индийско-украинскую дружбу. Мы также поделимся перспективами мирного разрешения конфликта, который продолжается в Украине. Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе" , - написал он в соцсети Х перед визитом.

Известно, что Зеленский и Моди проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Перед этим они встречались в июне в Италии, где проходил саммит "Большой семерки". Тогда президент Украины поздравил премьера Индии с победой на выборах, а также лидеры обсудили развитие двусторонних отношений.

Кроме того, ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Также СМИ узнали, что украинская государственная компания "Заря" - "Машпроект" ведет переговоры с индийскими частными компаниями по совместному производству газовых турбин, которые используются на военных кораблях. Два государства также обсуждают производство самолетов и авиадвигателей в Индии.

Позиция Индии по российско-украинской войне

Официальные украинско-индийские отношения начались 26 декабря 1991 года, когда Индия признала независимость Украины, а 17 января 1992-го между странами установлены дипломатические отношения. За годы независимости Украина и Индия работали над сотрудничеством почти во всех областях: экономической, политической, научно-технической, оборонной и культурной.

Впрочем, позиция Нью-Дели по поводу войны может возмущать украинцев, поскольку индийские компании продолжают охотно скупать российскую нефть, которая подешевела из-за западных санкций. Кроме того, Индия воздержалась во время голосования в Генассамблее ООН по осуждению российского полномасштабного вторжения.

Таким образом, Индия стремится сохранять дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной. При этом нейтральная позиция Нью-Дели не означает поддержку действий Кремля, поскольку индийская сторона постоянно подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права.

Между тем, в США выразили обеспокоенность связями Индии с РФ. В то же время Вашингтон надеется, Нью-Дели даст понять Москве, что она должна уважать устав ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.