В Черкассах ночью упала ракета: произошел пожар

Российская ракета упала в Черкассах в пятницу, 23 августа. В результате возник пожар. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Этой ночью в Черкасской области работала противовоздушная оборона. По предварительной информации, произошло падение ракеты на открытую территорию в черте города Черкассы.

Из-за падения ракеты вспыхнул пожар, горела древесина, хранившаяся в указанном месте.

"Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей" , - отметил Табурец.

Также в Черкасском районе силы ПВО уничтожили "Шахед". Без последствий.

Что еще известно о ночной атаке

В ряде областей Украины в ночь на 23 августа объявляли воздушную тревогу. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты выпустили по Украине 16 "Шахедов" и две баллистические ракеты типа "Искандер-М" или KN-23.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 дронов-камикадзе. Еще два беспилотника локационно потеряны.

ПВО работала в четырех областях Украины - Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской.