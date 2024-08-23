Кабмин утвердил два вида повесток о вызове в ТЦК

Кабинет министров утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Повестки могут быть на бланке или формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников.﻿ Об этом говорится в постановлении от 16 августа 2024 года №951, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно постановлению, повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе распечатанные), и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу.

При оформлении повестки на бланке руководитель ТЦК удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью.

При формировании повестки с помощью Единого государственного реестра призывников руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

Постановлением определено, что каждая повестка, сформированная с помощью Единого государственного реестра призывников, содержит уникальный электронный идентификатор QR-кода. Такая повестка может быть распечатана. В таком случае ее бумажная форма должна содержать подходящий для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, могут: централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении; печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

"В случае когда резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных (т.е. до 16 июля, - ред.), повестка может направляться в адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных" , – говорится в постановлении.

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет Министров принял ряд решений. В частности, правительство определило надлежащие подтверждения уведомления о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте.

Правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК в адрес проживания может быть направлена через 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.