Сколько украинцев поддерживают независимость и как относятся к празднику: данные КМИС

Для украинцев День Независимости сейчас - это самый важный из нерелигиозных праздников. Отношение к нему за последние годы радикально изменилось, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные КМИС.

Как отмечают социологи, в 2013 году этот праздник был наиболее важным или любимым для 12% украинцев, а в 2024 году – 64%.

В 2013 году это был один из наименее популярных праздников (менее популярным был только День Конституции), а сейчас это один из трех наиболее популярных праздников в Украине, уступает лишь двум главным религиозным праздникам. При этом более значимые изменения произошли после полномасштабного вторжения России.

Независимость поддерживают 90-95%

По данным КМИС, по состоянию на февраль 2013 года (т.е. почти за год до Революции Достоинства) абсолютное большинство украинцев (81%) поддерживали Независимость Украины (стремились к объединению с Россией – 16%).

В 1990-х годах в среднем 64% поддерживали Независимость и 32% хотели объединение с Россией, в 2000-х годах в среднем 73% поддерживали Независимость и 23% хотели объединение с Россией.

Пока же показатель тех, кто выступает за Независимость (нижний предел), составляет не менее 87% (а доля тех, кто стремится к объединению с Россией, составляет 0,3%). Кроме этого, сейчас 13% не определились со своим ответом на вопросы.

Как отмечают социологи, эти люли как могли сомневаться и приближаться к лагерю противников Независимости, так и сомневаться в формате отношений с Россией, но поддерживать Независимость.

"По нашему мнению, большинство из них на самом деле являются сторонниками Независимости и скорее колеблются, какой должна быть конфигурация отношений с Россией (между Независимой Украиной и Россией). Поэтому фактический уровень поддержки независимости выше указанных 87% и скорее все, составляет не менее 90-95%" , - говорится в сообщении КМИС.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, опросы КМИС свидетельствовали об осознании важности и росте поддержки Независимости, формировании современной украинской гражданской нации.

"Да, дискуссии по определенным вопросам и векторам развития Украины были очень эмоциональными. Однако сами украинцы видели Украину независимым государством" , - сказал социолог.

По его словам, в 2013 году перед Революцией Достоинства и перед началом агрессии России абсолютное большинство украинцев видели Украину независимой.

"Именно поэтому Россия испытала сначала провал в 2014 году с "русской весной", а в 2022 году испытала провал с быстрой оккупацией Украины. Украинская нация и взращивание Независимости формировались и до 2014 года, а агрессия Россия лишь ускорила неуклонные исторические процессы. В горниле же жестокой войны украинская нация окончательно закалила свои силы и продемонстрировала железную волю к жизни" , - добавил Грушецкий.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, поддержка независимости продолжает оставаться на историческом максимуме за последние 23 года социологических исследований. Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в августе 2024 года, то абсолютное большинство украинцев (85%) поддержали бы независимость.