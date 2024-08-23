Ермак: Встреча Зеленского с премьером Индии будет иметь конкретные результаты

Сегодняшняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди будет иметь конкретные результаты, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает India Today.



"Я очень надеюсь на то, что после долгого периода, когда у нас не было визитов премьеров Индии и наших лидеров в эту страну, это исторический момент, и мы имеем много вопросов для сотрудничества. Думаю, что встреча премьера Моди с президентом Зеленским будет очень полезно и будет иметь конкретные результаты", - отметил Ермак.

Глава Офиса президента также подчеркнул, что важно, чтобы отношения Украины и Индии активно развивались. Но в то же время должна быть четкая позиция по агрессии РФ против нашей страны и пути к справедливому миру на основе Формулы мира.

Визит Моди

Сегодня, 23 августа, в канун Дня Независимости премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с визитом. Это первый в истории визит главы правительства Индии в Украину. То есть, Моде впервые приехал в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Киеве индийский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этой поездки Моди побывал в Польше.