Национализированный глиноземный завод в Николаеве не возобновит работу полноценно - ФГИ

Национализированный Николаевский глиноземный завод, до полномасштабной войны принадлежавший россиянину Олегу Дерипаске, пока не может полноценно возобновить работу. Об этом заявил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, сообщает Лига.Бизнес.

"Национализированный завод находится в управлении Фонда государственного имущества. Мы поддерживаем его рабочее состояние. Сейчас его деятельность приостановлена из-за блокирования морских портов Николаева и риска обстрелов. Эти обстоятельства делают невозможным его полноценное функционирование сейчас" , — сказал Коваль.

Николаевский завод – единственный в Украине производитель глинозема.

Возобновление его работы необходимо для возобновления производства алюминия на Запорожском алюминиевом комбинате, который сейчас выставлен на приватизацию.

"Возобновление производства алюминия, хоть и требует значительных инвестиций, вполне реально. Понятно, что для полноценного возобновления производства алюминия необходима стабильная сырьевая база. Это предполагает создание вертикально интегрированных цепей поставок, включая возобновление работы Николаевского глиноземного завода и обеспечение снабжения бокситов из украинских рудников" , – сказал он.

Алюминий в чистом виде в природе не встречается. Его производство начинается с добычи бокситов – алюминиевой руды, в которой он хранится в виде оксида алюминия. Бокситы перерабатывают в глинозем, порошок серо-белого цвета, на специальных заводах, таких как под Николаевом. Бокситы для Николаевского завода импортировались из стран тропического пояса – Гвинеи, Гайаны, Бразилии.После этого глинозем отправляют на алюминиевые заводы, где из него с помощью электролиза получают алюминий. Первичный алюминий отливают в слитки, которые продают потребителям и используют для производства сплавов для разных целей.