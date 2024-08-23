Промышленным заводам РФ грозит банкротство из-за санкций на поставку сырья – СМИ

Российским промышленным предприятиям в некоторых отраслях грозит банкротство из-за невозможности закупать критически важное химическое сырье за рубежом, в том числе в "дружественных" странах.﻿ Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на письмо, которое направили в правительство 20 крупных компаний РФ, сообщает Экономическая правда.

Письмо отправили представители автомобильной отрасли, строительные предприятия и производители бытовой техники.

Из-за 14-го пакета санкций Евросоюза в Россию прекратились поставки полиметиленфенилизоцианатов (другое название метилендифенилдиизоцианат, МДИ), которые используются в производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, компонентов холодильников и автозапчастей.

По этому материалу экономика зависит от импорта на 100%, говорится в письме, направленном на имя главы российского Минпромторга Антона Алиханова.

Поставщики из США, Европы и Японии прекратили отгрузки, впоследствии к ним присоединился Китай. Крупнейший производитель МДИ из КНР Wanhua Chemical Group объявил о полной остановке поставок в Россию.

В то же время попытка договориться с Саудовской Аравией успехом не увенчалась, жалуются промышленники: Sadara Chemical не подтвердила возможность отгрузок в Россию.

"Это решение стало потрясением для отрасли, поскольку с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение этой ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет риски остановки и банкротства действующих производств" , - говорится в письме.

Исполнительный директор ассоциации НАППАН (объединяет производителей строительных панелей в РФ) Алексей Горохов подтвердил, что "на рынке уже началась паника".

Дело в том, что создать запасы МДИ невозможно технически, поскольку он быстро разлагается, а имеющихся запасов хватит лишь на два месяца.

"Потеря от недопоставок этого компонента будет огромной. Его заменить в большинстве сфер применения нечем. В конце концов, это рабочие места, это люди, которые должны получать зарплату, но предприятия не смогут ее обеспечить" , - отметил Горохов.

Без МДИ невозможно изготовить пену, из которой делается теплоизоляция, однако пострадают не только строительные компании, но и, например, производители холодильников, предупреждает Антон Гуськов, официальный представитель РАТЭК (ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники).