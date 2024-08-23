Приватбанк выиграл иск против компаний бывших владельцев

Верховный суд защитил интересы государственного Приватбанка и постановил оставить без удовлетворения жалобы компаний бывших владельцев, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Верховный суд защитил интересы государственного ПриватБанка и постановил оставить без удовлетворения кассационные жалобы компаний Монтана-Эстейт и Ингосстрах и признать недействительным договор ссуды, заключенный между этими связанными компаниями.

В сообщении отмечают, что это решение фактически поставило точку в судебном разбирательстве, которое длилось почти три года, добавляют в Приватбанке.

Ранее в Центральном апелляционном хозяйственном суде Приватбанк доказал, что компании Ингосстрах и Монтана-Эстейт связаны между собой. Договор между компаниями, подписанный за четыре месяца до банкротства Монтана-Эстейт, предусматривал чрезвычайно высокие процентные ставки - 400% годовых и был признан недействительным.

Заключая такое соглашение, стороны пытались искусственно увеличить долги Монтана-Эстейт, а следовательно - невозврат долгов ПриватБанка.

В госбанке напоминают, что компания Монтана-Эстейт до 2021 года была известна как Приватофис и создана бывшим менеджментом ПриватБанка в 2005 году. Основным видом ее деятельности было предоставление Приватбанку в аренду недвижимости, приобретенной за средства банка.

Сообщается, что таким образом было приобретено 255 объектов недвижимости, которые накануне банкротства перешли в собственность компаний, связанных с бывшими владельцами. После национализации Приватбанка компания Приватофис вышла из банковской группы и осталась под контролем лиц, связанных с бывшим менеджментом.

Страховая компания Ингосстрах фигурирует в уголовном деле о растрате денег Приватбанка накануне его национализации.