Премьер-министр Армении и Путин договорились о встрече "при возможности"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным – лидеры договорились встретиться "по возможности", сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению армянского правительства, лидер России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, "за что премьер-министр Пашинян поблагодарил" Путина.

Они договорились встретиться по возможности для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня Армении и России, отметили в армянском правительстве.

Путин посетил Азербайджан 18 августа, вероятно, пытаясь отвлечь внимание от украинской операции в Курской области и представить себя как неизменно эффективного дипломата.

Российские государственные СМИ сосредоточились на поездке Путина, освещая мельчайшие детали, вероятно, отчасти для того, чтобы отвлечь внимание от неловкой ситуации в России.

В последнее время правительство Армении направило свои усилия на сближение с Западом, а отношения с Россией переживают напряженность.

В феврале этого года глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил, что он и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян договорились "начать работу над новой амбициозной повесткой дня партнерства между ЕС и Арменией".