Заключенные захватили заложников в колонии Волгограда: есть погибшие (Обновлено)

Заключенные колонии №19, что в Суровикино Волгоградской области России, захватили в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, один из работников ФСИН убит, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России, ФСИН РФ, российские Telegram-каналы

"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие".

ТАСС пишет, что сотрудник ФСИН был убит.

В сети публикуют кадры, предположительно, из этой колонии. На полу в лужах крови лежат мужчины в форме. Один из нападавших держит в руке нож.

Российские Telegram-каналы пишут, что в оперативном здании находятся трое захватчиков. Они требуют вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования обещают убить заложников. Количество заложников на данный момент не известно.

Следком РФ сообщил, что по факту событий в колонии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников, повлекший смерть) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Пропагандистке издание RT пишет, что, по предварительным данным, захвачены четверо заложников. Есть погибшие, предварительно, их двое – один сотрудник ФСИН и один заключенный. Еще трое ранены, среди них есть и сотрудники колонии, и заключенные.

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