Ув'язнені захопили заручників у колонії Волгограда: є загиблі (Оновлено)
Ув'язнені колонії №19, що в Суровікіно Волгоградської області Росії, захопили в заручники співробітників Федеральної служби виконання покарань, одного з працівників ФСВП убили, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють російські пропагандистські видання РИА Новини і ТАСС із посиланням на пресслужбу ФСВП Росії, ФСВП РФ, російські Telegram-канали.
"У ВК-19 УФСВП Росії по Волгоградській області (колонія суворого режиму) під час засідання дисциплінарної комісії засуджені захопили в заручники співробітників виправної установи. Наразі проводяться заходи зі звільнення заручників. Є постраждалі".
ТАСС пише, що співробітника ФСВП було вбито.
У мережі публікують кадри, імовірно, з цієї колонії. На підлозі в калюжах крові лежать чоловіки у формі. Один із нападників тримає в руці ніж.
Російські Telegram-канали пишуть, що в оперативній будівлі перебувають троє в’язнів, які захопили заручників. Вони вимагають вертоліт і два мільйони доларів. У разі переслідування обіцяють убити заручників. Кількість заручників наразі не відома.
Слідком РФ повідомив, що за фактом подій у колонії порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 206 КК РФ (захоплення заручників, що призвело до смерті) та ч. 3 ст. 321 КК РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства).
Пропагандистське видання RT пише, що, за попередніми даними, захопили чотирьох заручників.
Є загиблі, попередньо, їх двоє – один співробітник ФСВП і один ув'язнений.
Ще троє поранені, серед них є і співробітники колонії, і ув'язнені.
Передісторія:
- У червні повідомлялося, що у Ростові-на-Дону ув'язнені СІЗО-1 захопили в заручники двох співробітників ФСВП. Писали, що шестеро обвинувачених вибили віконну решітку у своїй камері в СІЗО і проникли в чергову частину. У заручниках перебували начальник оперативного управління і молодший інспектор чергової служби. В'язні вимагали машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора.