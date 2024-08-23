В Киеве на выходные ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве с 24 по 26 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КМВА).

Погодные условия в этот период будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

В течение пожароопасного периода запрещено разводить костры в лесах и лесопосадках, заезжать автомобилем в лес, бросать непогашенные спички или окурки, оставлять горючие материалы и создавать свалки для сжигания отходов.

Граждан призывают быть осторожными и, в случае обнаружения возгорания в лесах или на открытых территориях, немедленно звонить по телефону «101». Соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать трагических последствий и материального ущерба.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается сухая погода без дождей. Лишь вечером в Донецкой области прогнозируются локальные дожди с грозой. Сильная жара до +35 градусов сохранится в южных, восточных и центральных регионах страны.

В День Независимости в Украине будет без дождей, однако в Луганской и Донецкой областях возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха максимально прогреется до +35.