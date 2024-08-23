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Россия остановила паромное сообщение с Крымом после удара по порту "Кавказ"

Россия остановила паромное сообщение с Крымом после удара по порту "Кавказ"
Фото: соцсети

РФ приостановила паромное сообщение между югом России и оккупированным Крымом после того, как накануне в порту "Кавказ" было потоплено судно, груженное железнодорожными вагонами с топливом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

"На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", - говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что грузовые транспортные средства якобы "могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым".

Ликвидация парома

Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае России, одном из крупнейших портов России на Черном море, который, использовался для доставки топлива и оружия в Крым,

По словам Федора Бабенкова, главы района города Темрюк, на территории которого находится порт, на пароме находилось 30 железнодорожных вагонов с топливом. МЧС России сообщило, что после атаки были спасены 17 человек.

Также сообщалось, что судно затонуло.

Ранее ВМС смогли повредить российский паром "Славянин", который был также очень важен для логистики оккупантов.

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