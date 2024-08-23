В Одесской области чиновники Миграционной службы организовали "схему" для уклонистов

Чиновники Миграционной службы организовали на территории Одесской области "схему" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Службы безопасности Украины.

"Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области" , - сообщили в СБУ.

В результате комплексных мер правоохранители задержали

руководителя местного райотдела ДМС,

двух его подчиненных,

должностного лица регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.

Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.

Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не вставать на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.

Как действовали правонарушители

Организаторы изготавливали для уклоняющихся загранпаспорта с грубым нарушением процедуры, а именно - без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.

Для оформления документов чиновники ДМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" с дистанционно отправленной фотографии.

Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тысячи долларов, в зависимости от срочности.

Обыски у подозреваемых

В ходе 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:

более 300 тысяч долларов и более 60 тысяч евро, вероятно полученных преступным путем;

почти 200 печатей и штампов, использовавшихся в "схеме".

По данным следствия, всего дельцы получили заказы на дистанционное оформление более 150 документов.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Пока злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Все документы, изданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.