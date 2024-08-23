Российские войска в очередной раз обстреляли Донецкую область: есть пострадавшие

В пятницу российские захватнические войска в очередной раз обстреляли Донецкую область: пострадали трое мирных жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "УП".

23 августа оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел города Торецк. Осколочное ранение ноги получил 63-летний местный житель.

Также россияне сбросили авиабомбу на Курахово. От попадания средства поражения по центральной части населенного пункта травмы получили две женщины 22 и 61 года. У пострадавших диагностировали ссадины и резаные раны. Им оказали медицинскую помощь.

Пресс-секретарь добавила, что по указанным фактам начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).