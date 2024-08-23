Бывшему судье Тандыру продлили на два месяца арест

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и продлил срок меры пресечения бывшему судье, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, сообщает Новое время.

«По решению суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 21 октября 2024 года включительно» , — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 26 мая 2023 года Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

В ГБР отметили, что после ДТП судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. 18 августа Печерский суд оставил судью под стражей до 9 сентября. 10 июля в ГБР сообщили, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии.

СМИ сообщали, что Тандыр, находясь в СИЗО, продолжает получать зарплату в Макаровском районном суде Киевской области. Сам судья отрицал это.

31 января стало известно, что дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приостановила рассмотрение дела судьи Тандыра. Такое решение член ВСП Виталий Салихов объяснил нехваткой времени. Он уточнил, что прокуратура некоторое время не предоставляла необходимых документов, а закон предоставляет членам Совета 30 дней на принятие заключения по делу.

20 февраля СМИ сообщали, что Тандыру начисляли надбавки к зарплате тогда, когда он находился в СИЗО.

6 августа Высший Совет правосудия (ВСП) сообщил, что уволил судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП.