Колишньому судді Тандиру продовжили на два місяці арешт

Святошинський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та продовжив термін запобіжного заходу колишньому судді, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного спʼяніння.﻿ З посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури, повідомляє Новое время.

«За ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 21 жовтня 2024 року включно» , — йдеться у повідомленні.

Уночі 26 травня 2023 року Олексій Тандир на смерть збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Києві.

У ДБР зазначили, що після ДТП суддя відмовився проходити огляд на стан сп’яніння в лікарні. Пізніше в нього примусово взяли біологічні зразки.

27 травня Тандира відправили під варту без можливості внесення застави. 18 серпня Печерський суд залишив суддю під вартою до 9 вересня. 10 липня у ДБР повідомили, що Тандир керував авто в нетверезому стані.

ЗМІ повідомляли, що Тандир, перебуваючи в СІЗО, продовжує отримувати зарплату в Макарівському районному суді Київської області. Сам суддя заперечував це.

31 січня стало відомо, що дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя призупинила розгляд справи судді Тандира. Таке рішення член ВРП Віталій Саліхов пояснив браком часу. Він уточнив, що прокуратура деякий час не надавала необхідних документів, а закон надає членам Ради 30 днів на ухвалення висновку у справі.

20 лютого ЗМІ повідомляли, що Тандиру нараховували надбавки до зарплати тоді, коли він перебував у СІЗО.

6 серпня Вища Рада правосуддя (ВРП) повідомила, що звільнила суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП.