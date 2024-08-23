Кабмин продлил льготную цену на газ для населения и производителей тепла

Кабинет Министров продлил специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

"Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей. Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона" , - заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что эта зима будет очень непростой. Несмотря на ремонты и восстановление 24/7, в Украине все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики.