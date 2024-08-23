Посол РФ в США заявил, что Путин "принял решение" сурово ответить на операцию ВСУ на Курщине
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Кремле определилось с ответом на наступление ВСУ в Курской области РФ. Антонова цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС, сообщает Деловая столица.
"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", — утверждает дипломат.
Российский посол также заявил, что не сомневается в том, что "все нацисты, вторгшиеся в Курскую область, будут уничтожены".
Напомним, на совещании в четверг, 22 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос безопасности Курской области страны, где под контроль ВСУ перешли более 90 населенных пунктов и 1000 кв. км территории, является "проблемой" силовых структур.
.