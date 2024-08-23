Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Кремле определилось с ответом на наступление ВСУ в Курской области РФ﻿. Антонова цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС, сообщает Деловая столица.

"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области" , — утверждает дипломат.

Российский посол также заявил, что не сомневается в том, что "все нацисты, вторгшиеся в Курскую область, будут уничтожены".

Напомним, на совещании в четверг, 22 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос безопасности Курской области страны, где под контроль ВСУ перешли более 90 населенных пунктов и 1000 кв. км территории, является "проблемой" силовых структур.

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