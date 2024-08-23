Посол РФ у США заявив, що Путін "ухвалив рішення" суворо відповісти на операцію ЗСУ на Курщині

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що у Кремлі нібито визначилося з відповіддю на наступ ЗСУ у Курській області РФ﻿. Антонова цитує російське пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє Ділова столиця.

"Щиро вам кажу, що президент ухвалив рішення. Я твердо переконаний, що всі понесуть суворе покарання за те, що сталося в Курській області" , — стверджує дипломат.

Російський посол також заявив, що не має сумнівів щодо того, що "усіх нацистів, які вторглися в Курську область, буде знищено".

Нагадаємо, на нараді у четвер, 22 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що питання безпеки Курської області країни, де під контроль ЗСУ перейшли понад 90 населених пунктів та 1000 кв км території, є "проблемою" силових структур.

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