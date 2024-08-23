Индия заинтересована в стабильных и разумных ценах на нефть - МИД

Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и стабильными. Со ссылкой на заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара на брифинге по итогам переговоров в Киеве, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как рассказал Джайшанкар, вопросы торговли энергоресурсами Индии и России поднимались во время переговоров премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам министра, Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и стабильными.

"Мы объяснили украинской стороне, каков сценарий развития энергетического рынка. Тот факт, что сегодня многие производители энергоносителей находятся под санкциями, делает рынок потенциально очень жестким" , - отметил глава индийского МИД.

Напомним, сегодня, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский и Моди выступили с общим заявлением. В частности, они договорились о проведении второго заседания совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Также Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве между странами. Они касаются медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры.