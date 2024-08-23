ВСУ установили украинский флаг во временно оккупированных Олешках Херсонской области

Ко Дню флага Украины военные ВСУ с помощью БпЛА установили сине-желтое знамя в самом центре оккупированного города Олешки на левобережье Херсонщины. Об этом заявили на странице 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, сообщает Новое время.

«Этот символический, но чрезвычайно важный шаг — размещение сине-желтого флага в самом центре оккупированного города Олешки на левобережье Херсонщины — является знаком нашей несокрушимости и отваги. Это также четкий сигнал для оккупантов, что Украина всегда возвращается на свою землю. Наша борьба продолжается, и каждый такой шаг дает надежду украинскому народу и приближает нас к победе. Слава Украине!» , — отметили военные.

Олешки находятся под оккупацией с 2022 года.