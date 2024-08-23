ЗСУ встановили український стяг у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині
До Дня прапора України військові ЗСУ за допомогою БпЛА встановили синьо-жовтий стяг у самому центрі окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини. Про це заявили на сторінці 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, повідомляє Новое время.
«Цей символічний, але надзвичайно важливий крок — розміщення синьо-жовтого стяга в самому центрі окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини — є знаком нашої незламності та відваги. Це також чіткий сигнал для окупантів, що Україна завжди повертається на свою землю. Наша боротьба продовжується, і кожен такий крок дає надію українському народу та наближає нас до перемоги. Слава Україні!», — зазначили військові.
Олешки перебувають під окупацією з 2022 року.
День прапора України щорічно відзначається 23 серпня. Цього дня, у 1991 році, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг у сесійний зал Верховної Ради. У 2004 році Леонід Кучма увів державне свято День прапора.