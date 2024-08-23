ВСУ нашли решение для брони на танках Abrams - СМИ

Соединенные Штаты Америки передали Украине танки Abrams без модернизированной брони. ВСУ были вынуждены искать альтернативу. Со ссылкой на Business Insider, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Украина получила старые модели танков, без модернизации брони. Это связано с требованиями в США по защите секретных технологий. Именно поэтому Abrams были переданы без брони из обедненного урана, которую используют американцы.

Но это значительно повлияло на уязвимые танки во время боевых действий - он стал мишенью для дронов и артиллерии. Именно поэтому в Украине были изготовлены защитные экраны для Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

По словам бывшего командующего Объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании полковника Хамиша де Бреттон-Гордона, эти нововведения "очень, очень просты, но весьма эффективны".

В частности, решетчатая броня стала необходимой из-за того, что на многих танках защита сверху намного тоньше, чем в других местах на корпусе танка. Непосредственно Abrams был спроектирован и построен для борьбы с советскими танками, а не для уклонения от воздушных угроз.

Несмотря на то, что у западных танков лучшая конструкция, чем российские, они все еще уязвимы к беспилотникам.

Де Бреттон-Гордон также отметил, что если бы у ВСУ было больше танков Abrams и Challenger, "они бы использовали их по-другому". Но вместо этого "капельная поддержка" заставляет украинцев "драться, держа одну руку за спиной".

Украина получила от США 31 танк Abrams, но Вашингтон долгое время не желал предоставлять танки, объясняя это проблемами с обслуживанием.

В апреле в СМИ появилась информация, что Украина временно отводит Abrams с линии фронта, поскольку танк оказался уязвим перед беспилотниками россиян.