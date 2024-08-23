Генштаб: Враг за сутки 33 раза атаковал на Покровском направлении

Генеральный штаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на Покровском направлении, которое российские войска атаковали в течение суток 33 раза возле семи населенных пунктов, включая Покровск.﻿﻿ Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что в настоящее время за текущие сутки произошло 125 боевых столкновений.

На Харьковском направлении российские террористы пытаются потеснить наши подразделения в районах Волчанска и Глубокого. Продолжается бой вблизи Волчанска.

Сегодня украинским защитникам на Харьковском направлении удалось ликвидировать и ранить более 70 оккупантов, уничтожить четыре артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, 48 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, также были повреждены танк, артиллерийская система, боевая бронированная машина и пять автомобилей оккупантов.

15 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Синьковка и Стельмаховка подразделения Сил обороны отбили одиннадцать наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов. Бои продолжаются в двух локациях.

Враг семь раз, штурмовыми действиями, пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спирного на Северском направлении. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 20 попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Продолжается восемь боестолкновений. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации семь раз атаковали наши позиции вблизи Нелиповки и Торецка - шесть боестолкновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

Основные усилия враг направляет на Покровск, здесь, в течение дня, агрессор 33 раза атаковал в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля. 22 атаки украинские защитники уже отбили, еще 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили 14 вражеских попыток атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои не утихают, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Времовском направлении сегодня агрессор девять раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре атаки противника, еще пять атак продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлении активных действий оккупантов не отмечено, но враг наносит авиационные удары и обстреливает территорию украинских городов и сел.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.