Российские бомбардировщики выпустили крылатые ракеты в сторону острова Змеиный
В ночь на субботу российская авиация выпустила четыре крылатые ракеты Х-22 в сторону украинского острова Змеиный в Черном море, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Воздушное командование "Південь".
Сообщается, что ночью 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22.
Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.
О каких-то последствиях вражеских атак в нынешнем отчете не сообщается.
В то же время за прошедшие сутки противовоздушной обороной юга Украины было уничтожено пять разведывательных БпЛА, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударных БпЛА "Ланцет".