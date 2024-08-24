Російські бомбардувальники випустили крилаті ракети у бік острова Зміїний

В ніч на суботу російська авіація випустила чотири крилаті ракети Х-22 в бік українського острова Зміїний у Чорному морі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Повітряне командування "Південь".

Повідомляється, що вночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.

Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.

Про якісь наслідки ворожих атак у нинішньому звіті не повідомляється.

Водночас минулої доби протиповітряною обороною півдня України було знищено п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні БпЛА "Ланцет".