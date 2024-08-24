РосСМИ: Рейтинг Путина рекордно упал на фоне наступления ВСУ в Курской области

Рейтинг одобрения и доверия к лидеру России Владимиру Путину рекордно обвалился на фоне Курской операции ВСУ, об этом свидетельствуют результаты опроса госслужбы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Украинская правда.

Об этом пишет российское издание "Meduza", которое ссылается на издание "Агентство".

Издание пишет, что на сайте ВЦИОМ указано, что рейтинг одобрения деятельности Путина за неделю с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%.

Уровень доверия к диктатору за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%. Отмечается, что столь резкого падения показателей не было с начала войны РФ против Украины.

Также российские издания отмечают, что судя по данным ВЦИОМ, это рекордное падение обоих показателей с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в феврале 2022 года.

Рейтинг одобрения работы Путина за время войны опускался ниже уровня 73,6% летом-осенью 2023 года, после бунта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Рейтинг достиг минимального значения (72,6%) в неделю с 7 по 13 августа 2023 года.

В то же время рейтинг доверия Путину за время войны дважды опускался ниже 78% - на фоне мобилизации осенью-зимой 2022-2023 годов и летом-осенью 2023 года, после бунта Пригожина. Кроме того, социологи зафиксировали минимальное значение рейтинга (76,7%) на неделе с 31 июля по 6 августа 2023 года.

Напомним: