РосЗМІ: Рейтинг Путіна рекордно впав на тлі наступу ЗСУ в Курській області

Рейтинг схвалення і довіри до лідера Росії Володимира Путіна рекордно обвалився на тлі Курську операцію ЗСУ, про це свідчать результати опитування держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Українська правда.

Про це пише російське видання "Meduza", яке посилається на видання "Агентство".

Видання пише, що на сайті ВЦВГД зазначено, що рейтинг схвалення діяльності Путіна за тиждень з 12 до 18 серпня впав на 3,5% порівняно з попереднім тижнем та досяг 73,6%.

Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на 2,6% — до 78,2%. Зазначається, що настільки різкого падіння показників не було з початку війни РФ проти України.

Також російські видання зазначають, що судячи з даних ВЦВГД, це рекордне падіння обох показників від початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому 2022 року.

Рейтинг схвалення роботи Путіна за час війни опускався нижче рівня 73,6% влітку-восени 2023 року, після бунту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Рейтинг досяг мінімального значення (72,6%) у тиждень з 7 до 13 серпня 2023 року.

Водночас рейтинг довіри Путіну за час війни двічі опускався нижче 78% - на тлі мобілізації восени-взимку 2022-2023 років та влітку-восени 2023 року, після бунту Пригожина. Крім того, соціологи зафіксували мінімальне значення рейтингу (76,7%) на тижні з 31 липня по 6 серпня 2023 року.

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