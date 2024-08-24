Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Кабинет министров утвердил программу «Национальный кешбэк»

20 августа Кабинет Министров Украины по инициативе Президента Украины утвердил государственную программу «Национальный кешбэк», согласно которой граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров.

«Национальный кешбэк» - часть правительственной кампании «Покупай украинское», цель которой – поддержать украинское производство.

Кешбэк будет начисляться исключительно на товары украинского производства, оплаченные любой платежной картой, в том числе на лекарства и медицинские изделия. Не начисляется на подакцизные товары.

Срок действия программы – с 2 сентября по 31 декабря 2024 года.

Максимальная сумма кешбэка – 3000 грн в месяц.

2. Райффайзен Банк открыл первые подземные отделения в двух городах

Райффайзен Банк открыл первые подземные отделения в Харькове и Днепре. Они работают на базе существующих и обслуживают клиентов в случае объявления воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает﻿ пресс-служба банка.

Обслуживание клиентов доступно через отдельный вход, ведущий в подземное помещение. Подземные отделения предоставляют все банковские услуги, что и традиционные отделения, в том числе открытие счетов, депозитов,кредитование, консультации клиентов и расчеты в кассе.

В Харькове отделение работает по адресу ул. Новгородская, 11.В Днепре отделение обслуживает клиентов по адресу: пгт. Слобожанское, ул. Слобожанская, 9а.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Три банка снизили процентные ставки по депозитам, один – наоборот, повысил.

Агропросперис Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 13,5% годовых;

на 6 месяцев – с 15,25 до 14,25% годовых;

на 9 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 15,75 до 15% годовых.

Банк инвестиций и сбережений (БИС) повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 14,55 до 15% годовых.

РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 3% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 14 до 11% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 11,50% годовых.

Также РВС Банк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 3 месяца с 0,70 до 0,60% годовых.

Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 2,3,4 года и 5 лет с 2,25 до 1,75% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам и счетам

Банк Глобус сообщил, что с 24.08.2024 года обновит отдельные положения Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц (ДКБО). В частности, будет добавлена информация об открытии карточных счетов «Сделано в Украине» (для работы в рамках программы «Национальный кешбэк»).

Более детально ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте﻿ банка.

ПУМБ сообщил, что с 17.09.2024 года вступает в действие новая редакция Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц (ДКБО). В частности, с этого дня при разрыве деловых отношений по инициативе банка прекращается начисление и выплата процентов (дохода) на остаток средств, которые находятся на счету клиента.

Более детально ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте﻿ банка.

5. Акция от МПС Mastercard и сети АЗС «ОККО»

Только 23 и 24 августа 2024 года, рассчитываясь на заправках «ОККО» картой Mastercard любого украинского банка, можно получить до 10 грн на счет бонусной карты Fishka за каждый литр топлива:

- 10 грн/л за бензин Pulls или дизельное топливо Pulls;

- 7 грн/л за бензин А95 або дизельное топливо Евро;

- 3 грн/л за газ.

Скидка не суммируется с другими скидками или персональными предложениями.