Банківська система України: що змінилося за тиждень
Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.
Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.
1. Кабінет міністрів затвердив програму "Національний кешбек"
20 серпня Кабінет Міністрів України з ініціативи Президента України затвердив державну програму «Національний кешбек», за якою громадяни отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів.
«Національний кешбек» - частина урядової кампанії «Купляй українців», мета якої – підтримати українське виробництво.
Кешбек нараховуватиметься виключно на товари українського виробництва, сплачені будь-якою платіжною карткою, у тому числі на ліки та медичні вироби. Чи не нараховується на підакцизні товари.
Термін дії програми – з 2 вересня до 31 грудня 2024 року.
Максимальна сума кешбеку – 3000 грн. на місяць.
2. Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у двох містах
Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у Харкові та Дніпрі. Вони працюють на базі існуючих та обслуговують клієнтів у разі оголошення повітряної тривоги у регіоні. Про це повідомляє прес-служба банку.
Обслуговування клієнтів доступне через окремий вхід до підземного приміщення. Підземні відділення надають всі банківські послуги, як і традиційні відділення, зокрема відкриття рахунків, депозитів, кредитування, консультації клієнтів і розрахунки у касі.
У Харкові відділення працює за адресою вул. Новгородська, 11. У Дніпрі відділення обслуговує клієнтів за адресою: смт. Слобожанське, вул. Слобожанська, 9а.
3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами
Чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.
Три банки знизили відсоткові ставки за депозитами, один – навпаки, підвищив.
Агропросперіс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:
на 3 місяці – із 15 до 13,5% річних;
на 6 місяців – з 15,25% до 14,25% річних;
на 9 місяців – із 15,50 до 14,50% річних;
на 12 місяців - з 15,75 до 15% річних.
Банк інвестицій та заощаджень (БІЗ) підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 14,55 до 15% річних.
РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 3% річних:
на 3 та 6 місяців – з 14 до 11% річних;
на 12 місяців – із 14,50 до 11,50% річних.
Також РВС Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 3 місяці з 0,70 до 0,60% річних.
Сенс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 2,3,4 роки та 5 років з 2,25 до 1,75% річних.
4. Банки змінюють тарифи за своїми картами та рахунками
Банк Глобус повідомив, що з 24.08.2024 року оновитиме окремі положення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО). Зокрема буде додано інформацію про відкриття карткових рахунків «Зроблено в Україні» (для роботи в рамках програми «Національний кешбек»).
Більш детально ознайомитися з усіма змінами можна на офіційному сайті банку.
ПУМБ повідомив, що з 17.09.2024 року набуває чинності нова редакція Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО). Зокрема, з цього дня при розриві ділових відносин за ініціативою банку припиняється нарахування та виплата відсотків (доходу) на решту коштів, що знаходяться на рахунку клієнта.
Більш детально ознайомитися з усіма змінами можна на офіційному сайті банку.
5. Акція від МПС Mastercard та мережі АЗС «ОККО»
Тільки 23 та 24 серпня 2024 року, розраховуючись на заправках «ОККО» карткою Mastercard будь-якого українського банку, можна отримати до 10 грн на рахунок бонусної картки Fishka за кожен літр палива:
- 10 грн/л за бензин Pulls чи дизельне паливо Pulls;
- 7 грн/л за бензин А95 чи дизельне паливо Євро;
– 3 грн/л за газ.
Знижка не підсумовується з іншими знижками чи персональними пропозиціями.