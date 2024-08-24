Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Кабінет міністрів затвердив програму "Національний кешбек"

20 серпня Кабінет Міністрів України з ініціативи Президента України затвердив державну програму «Національний кешбек», за якою громадяни отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів.

«Національний кешбек» - частина урядової кампанії «Купляй українців», мета якої – підтримати українське виробництво.

Кешбек нараховуватиметься виключно на товари українського виробництва, сплачені будь-якою платіжною карткою, у тому числі на ліки та медичні вироби. Чи не нараховується на підакцизні товари.

Термін дії програми – з 2 вересня до 31 грудня 2024 року.

Максимальна сума кешбеку – 3000 грн. на місяць.

2. Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у двох містах

Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у Харкові та Дніпрі. Вони працюють на базі існуючих та обслуговують клієнтів у разі оголошення повітряної тривоги у регіоні. Про це повідомляє прес-служба банку.

Обслуговування клієнтів доступне через окремий вхід до підземного приміщення. Підземні відділення надають всі банківські послуги, як і традиційні відділення, зокрема відкриття рахунків, депозитів, кредитування, консультації клієнтів і розрахунки у касі.

У Харкові відділення працює за адресою вул. Новгородська, 11. У Дніпрі відділення обслуговує клієнтів за адресою: смт. Слобожанське, вул. Слобожанська, 9а.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.

Три банки знизили відсоткові ставки за депозитами, один – навпаки, підвищив.

Агропросперіс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 13,5% річних;

на 6 місяців – з 15,25% до 14,25% річних;

на 9 місяців – із 15,50 до 14,50% річних;

на 12 місяців - з 15,75 до 15% річних.

Банк інвестицій та заощаджень (БІЗ) підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 14,55 до 15% річних.

РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 3% річних:

на 3 та 6 місяців – з 14 до 11% річних;

на 12 місяців – із 14,50 до 11,50% річних.

Також РВС Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 3 місяці з 0,70 до 0,60% річних.

Сенс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 2,3,4 роки та 5 років з 2,25 до 1,75% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами та рахунками

Банк Глобус повідомив, що з 24.08.2024 року оновитиме окремі положення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО). Зокрема буде додано інформацію про відкриття карткових рахунків «Зроблено в Україні» (для роботи в рамках програми «Національний кешбек»).

Більш детально ознайомитися з усіма змінами можна на офіційному сайті банку.

ПУМБ повідомив, що з 17.09.2024 року набуває чинності нова редакція Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО). Зокрема, з цього дня при розриві ділових відносин за ініціативою банку припиняється нарахування та виплата відсотків (доходу) на решту коштів, що знаходяться на рахунку клієнта.

Більш детально ознайомитися з усіма змінами можна на офіційному сайті банку.

5. Акція від МПС Mastercard та мережі АЗС «ОККО»

Тільки 23 та 24 серпня 2024 року, розраховуючись на заправках «ОККО» карткою Mastercard будь-якого українського банку, можна отримати до 10 грн на рахунок бонусної картки Fishka за кожен літр палива:

- 10 грн/л за бензин Pulls чи дизельне паливо Pulls;

- 7 грн/л за бензин А95 чи дизельне паливо Євро;

– 3 грн/л за газ.

Знижка не підсумовується з іншими знижками чи персональними пропозиціями.