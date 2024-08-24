Зеленский подписал ряд законов, которые касаются военных

Президент Владимир Зеленский в субботу, 24 августа, подписал ряд законов, которые касаются военных, в частности, о статусе украинских бойцов, которые воюют на территории России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Как сообщил нардеп, Зеленский подписал закон №11483, который регулирует статус военных, воюющих на территории России. Он касается соцзащиты украинских воинов, которые участвуют в боевых действиях, в частности, в Курской области.

Также президент подписал закон №9585. Согласно документу закрепляются возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на жительство, разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины.

Кроме того, глава государства подписал закон №9538 об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Закон о статусе военных, которые воюют в РФ

Напомним, 15 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому военные, участвующие в операции на территории РФ, в частности в Курской области, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Уже 19 августа Комитет по нацбезопасности поддержал этот законопроект.

Перед этим президент заявил, что Верховной Раде необходимо принять оборонный законодательный пакет. Он предусматривает решения, которые помогут украинским воинам и всему обществу.