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Украина вернула из российского плена еще 115 военнопленных

Украина вернула из российского плена еще 115 военнопленных
Фото: Зеленский

РФ вернула из украинского плена 115 окупантов, захваченных на Курщине вместо 115 военных ВСУ, сообщает Деловая столица.

Содействовали большому обмену в этот раз ОАЭ, проинформировал президент Украины Владимир Зеленский.

Среди уволенных – воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

"Мы помним о каждом и каждом. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", — подчеркнул президент.

По данным Минобороны России, им вернули военнослужащих срочной службы, попавших в плен под Курском. Их доставили в Беларусь.

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